Atelier 2 : Vieillir avec la jeunesse

Moment de partage intergénérationnel autour de la cuisine, de la gym, du conte, du jeu ou en chansons avec les élèves de l’école

Le 07/10/2025 09:30

2 PLace des Justes parmi la Nation 26160 Le Poët-Laval

Gratuit pour les visiteurs