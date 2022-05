Atelier AbonDanza (des Qi libres)

Une pratique originale qui met en avant le soin dans la danse et la danse dans le soin, de manière ludique, didactique et créative…

Un atelier d’AbonDanza se déroule selon un axe composé de 4 parties : « Régulation-Technique-Création-Danse libre » L’AbonDanza amène chaque être à une danse libre et spontanée, accessible à tous. Basée sur la respiration, elle permet une approche naturelle de la danse à travers des propositions simples et ludiques de mouvements régénérateurs et équilibrants, d’assouplissement de la colonne vertébrale, de placement du corps dans son centre de gravité, de mouvements de géométrie sacrée et de spirales….entre autres! L’AbonDanza (des Qi libres) permet de réaccorder le corps comme un instrument de musique et engendre une danse authentique, profonde, qui met en relief la beauté originale de chacun.

Entrez dans la danse!!……dans une spirale de Vie, dans la JOIE du mouvement, dans l’instant présent…….en toute LIBERTE!!!