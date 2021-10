Atelier : Air intérieur : fabriquez vos produits d’entretien – 100 ans de santé à Valence

Atelier pratique : Apprenez à fabriquer vos nettoyants multi-usages et votre lessive et repartez avec vos préparations.

Préparer ses produits avec des ingrédients naturels permet de limiter les

déchets et d’éviter les produits chimiques qui polluent l’air

intérieur, l’eau et les sols.

Des recettes sont également disponibles sur valence.fr

(Vivre à Valence/Développement durable et nature en ville/

Les ambassadeurs du développement durable).

Atelier proposé et animé par la Direction Santé publique de la

Ville de Valence