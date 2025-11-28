Atelier art plastique pour les familles

La visite d’exposition et l’atelier sont en libre accès mais nécessitent de réserver votre créneau (45 min à 1h).
Pour réserver vous pouvez appeler la billetterie au 04 75 82 44 15 ou bloquer un/des créneau/x sur le site internet du LUX.
Dans le cadre de l’exposition « GROS SANTOUN » , le LUX propose des ateliers d’arts plastiques autour de la réalisation de petits personnages et objets en terre crue, l’occasion de repartir avec un souvenir pour les fêtes !
36, Boulevard Général De Gaulle 26000 Valence Tél. 04 75 82 44 15
