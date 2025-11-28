Exposition

Atelier art plastique pour les familles

Dans le cadre de l’exposition « GROS SANTOUN » , le LUX propose des ateliers d’arts plastiques autour de la réalisation de petits personnages et objets en terre crue, l’occasion de repartir avec un souvenir pour les fêtes !

Atelier art plastique pour les familles
du 03/12/2025 au 11/01/2026

36, Boulevard Général De Gaulle 26000 Valence Tél. 04 75 82 44 15

Contacter par mail Site internet
Gratuit pour les visiteurs

La visite d’exposition et l’atelier sont en libre accès mais nécessitent de réserver votre créneau (45 min à 1h).

Pour réserver vous pouvez appeler la billetterie au 04 75 82 44 15 ou bloquer un/des créneau/x sur le site internet du LUX.