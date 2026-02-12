ATELIER « Au coeur de la VOIX » & VOYAGE SONORE

ATELIER : Ouvrir, oser, libérer sa VOIX, à la source joyeuse de ce qui nous anime au plus profond pour que ÇA CHANTE ! VOYAGE SONORE : S’abandonner aux bienfaits vibratoires du son

Chacun a une voix unique qui fluctue, plus ou moins aisée. Parlée ou chantée, l’émission dépend de nos états, de notre histoire…

Mais tout le monde peut s’enchanter !

Explorer son potentiel, trouver le plaisir et l’aisance de l’expression, ressentir le corps instrument se mouvoir, s’émouvoir…

DÉROULÉ Atelier :

Chaque personne pose son » état vocal » et l’intention de ce qu’elle souhaite traverser.

Les contenus et pratiques s’adapent en fonction de ce qui est là : mettre en résonance, éveiller, accorder le corps chantant, trouver les ressources, les clés ; selon sont utilisés des instruments sonothérapeutiques, piano ou autres supports propices dans la bienveillance du groupe ; petit temps en individuel sur mesure si besoin.

C’est une approche ludique, vivante, évolutive, inspirée de vos ressentis…

Yoga de la voix, jeux vocaux, physiologie, sensations, souffle, chants, textes, circle song, rythme…

OBJECTIFS : au-delà des préjugés, schémas limitants, ouvrir son potentiel, entendre et révéler sa voix pleine et véritable ;

De la technique au chant de guérison, par le jeu contacter le Je, vibrer de tout son être, éprouver le plaisir jubilatoire du chant libre.

Bienvenue

– Atelier » Au coeur de la voix » de 9h30 à 16h, 50EUR

– Voyage sonore de 16h30 à 18h, seul 15EUR

– les 2 : 60EUR

Adhésion association Phonance 5EUR

PROCHAINES DATES 15 mars, 19 avril, 24 mai, 14 juin

STAGE : WE du 8 mai