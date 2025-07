Atelier Brasserie de la pleine lune – Valence en Gastronomie Festival

Découvrez de la zythologie, l’art de déguster une bière par l’odorat, la vue et le goût, ainsi que tous les secrets des accords bières et fromages.

12h & 16h : Découvrir la bière – la bière dans tous ses états

Partez à la découverte de la zythologie, l’art de déguster une bière par l’odorat, la vue et le goût. Nous dégusterons 4 bières artisanales drômoises qui illustrent les richesses brassicoles existantes, les différents processus de brassage ou encore les histoires, mythes et légendes autour de la boisson houblonnée.

14h : Bière et fromage

Tous les secrets des accords bière et fromage vous seront révélés pour sublimer vos papilles et celles de vos invités. Ce sera aussi le moment d’apprendre comment allier ses plats avec les boissons, les différents processus de brassage, l’histoire de la bière, etc.

Sur réservation.