Atelier-conférence : Place aux jeux

Ascacou arrive à Chabad’Arts !

Un jeu de stratégie made 100% in Drôme où « chaque coup peut être retenu contre vous » ! De quoi faire travailler les neurones !

Le 26/11/2025 18:00

4 place Génissieu 26120 Chabeuil

Payant

Marc Buonomo, créateur du jeu de stratégie made in Drôme Ascacou, sera présent à Chabad’Arts pour le faire connaître. Il proposera un atelier conférence, qui permettra de découvrir de nombreux autres jeux de stratégie et d’y jouer.

Sur inscription.