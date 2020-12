Atelier cosmétique Do It Yourself

En petit groupe, on apprend pas à pas les bases de fabrication d’un produit cosmétique bio et l’on repart avec son baume pour le corps hydratant !

Dans l’ancienne grange du Domaine L’Essentiel de Lavande, l’atelier débute par les grands principes de la construction d’un produit cosmétique bio et la découverte des huiles essentielles de lavande et de lavandin. Ensuite, place à la formule du baume pour le corps à réaliser. Chacun prépare ses ingrédients, et réalise son assemblage selon la formule donnée pour obtenir au final un baume pour le corps bio, hydratant et réparateur délicieusement parfumé. Pour prolonger l’expérience, une infusion à base de lavande, subtilement mêlée à d’autres plantes de la Drôme est servie aux participants.

>Nombre de participants : 2 à 12 personnes.

>A partir de 14 ans.

>Durée de l’atelier : 1h15

Réservation à effectuer par téléphone ou directement sur le eshop : https://essentiel-de-lavande.com/fr/

>Prix par pers. : 45EUR