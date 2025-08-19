Festival

Atelier : Crée ton haïku gourmand avec Fréquence Lire – Valence en Gastronomie Festival

Atelier dédié aux enfants de 6 à 12 ans. Viens créer ton haïku gourmand et ton menu en couleur et repars avec un lot surprise garni !

Le 13/09/2025 14:00
Payant

Sur réservation.