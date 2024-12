Atelier-cueillette dans une oliveraie et dÃ©couverte du vignoble des CÃ´tes du RhÃ´ne Villages Nyons AOP

Lors de cet atelier cueillette, vous découvrirez les différents modes de cueillette des olives de variété Tanche, servant à la confection de l’huile d’olive de Nyons AOP et aux olives noires de Nyons AOP. Repartez avec votre barquette (200g) d’olives cueillies et piquées par vos soins ! L’oléiculteur, également viticulteur, vous en apprendra plus sur le vignoble des Côtes du Rhône Villages Nyons AOP.

Le rendez-vous est donné sur le parvis de la Maison des Huiles d’olive et Olives de France avant un départ en covoiturage sur la parcelle du producteur.

Organisé dans le cadre de la Fête de l’Olive Piquée et des vins du terroir par le Syndicat de l’Olive de Nyons et des Baronnies en partenariat avec les administrateurs de la Caisse locale du Crédit Agricole de Nyons