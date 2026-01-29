Atelier d’apaisement et d’art japonais

Un atelier pour découvrir l’Histoire de ces » Bonheur à saisir « , pour personnaliser un galet d’apaisement venu des belles productions de L’atelier Musan. Places limitées.

Que ce soit avec les » Shichifukujin « , les 7 divinités du bonheur au Japon, leurs attributs, avec les couleurs des 5 éléments ou des symboles traditionnels de chance vous pourrez donner un visage à votre » Bonheur/Chance à saisir »

Les exercices énergétiques et les points d’acupressure seront axés sur l’apaisement de l’anxiété et du stress.

Thé offert

Prenez un temps pour vous, de pleine présence, tout en découvrant un art japonais.

Repartez avec votre réalisation et une approche des symboles et aspects traditionnels.