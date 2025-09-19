Aucune expérience en danse n’est requise !
– mercredi 29 octobre, 14h-16h : atelier parents et enfants.
– jeudi 30 octobre, 14h-16h : atelier ados et adultes.
– vendredi 31 octobre, 18h : démonstration des trouvailles artistiques faites avec les participants aux ateliers
Atelier de danse autour de FIEF
Des ateliers de danse ouverts à tout le monde ! Dans le cadre du dispositif » Culture et territoire » proposé par Valence Romans Agglo, les faunes vous invitent à partager les méthodes et les outils de leur processus créatif.
18 rue de la Liberté 26320 Saint-Marcel-lès-Valence Tél. 04 75 58 70 03
