Marché, Spectacle

Atelier en fête !

Cette année encore, nous tenterons d’incliner légèrement le monde, le temps de ces Ateliers en fête en semant quelques flammèches dérisoires mais tellement délicieuses à vivre.

Atelier en fête !
du 12/12/2025 14:00 au 24/12/2025 19:00

1400 Route du Tram 26300 Charpey Tél. 04 75 59 69 54

Contacter par mail Site internet
Gratuit pour les visiteurs

Une fanfare de poche déambulante, des lectures musicales & animées, des céramiques de porcelaine et terre vernissée pour émerveiller le quotidien, des improvisations forcément, du du bazar créatif évidemment, du partage intensément.

Des artisans créateurs papier & terre, idées cadeaux, artisanat, vin chaud.

Animations :

Dimanche 14 décembre de 14h à 18h

– PRESENT – trio – lecture musicale – Mario Brem – piano – David Trotel – saxophone – Arnaud Savoye – poésie & Lectures des derniers ouvrages édités

Dimanche 21 décembre de 14h à 18h

CIAO NINO TRIO – fanfare de poche déambulante & lecture de Petite lettre aux dinosaures de l’impuissancede Monique Domergue