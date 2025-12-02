Atelier en fête !

Une fanfare de poche déambulante, des lectures musicales & animées, des céramiques de porcelaine et terre vernissée pour émerveiller le quotidien, des improvisations forcément, du du bazar créatif évidemment, du partage intensément.
Des artisans créateurs papier & terre, idées cadeaux, artisanat, vin chaud.
Animations :
Dimanche 14 décembre de 14h à 18h
– PRESENT – trio – lecture musicale – Mario Brem – piano – David Trotel – saxophone – Arnaud Savoye – poésie & Lectures des derniers ouvrages édités
Dimanche 21 décembre de 14h à 18h
CIAO NINO TRIO – fanfare de poche déambulante & lecture de Petite lettre aux dinosaures de l’impuissancede Monique Domergue