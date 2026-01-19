La bibliothèque vous invite à découvrir le cirque et son histoire.
Pour cette 1ere rencontre, petits et grands, laissez vous transporter par l’univers haut en couleurs des 4 saisons circus, permettant de découvrir l’histoire d’un clown, tout en se laissant bercer par l’univers de Vivaldi et celui du peintre Arcimboldo.
La lecture sera suivie d’un atelier dessin « à la manière d’Arcimboldo ».
Atelier : « en piste »
En piste : venez découvrir l’histoire du cirque à travers les saisons !
La Grande Maison 26790 Suze-la-Rousse Tél. 04 75 04 48 66
