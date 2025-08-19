Vous recevrez ses conseils avisés et ses recettes pour faire un meilleur café et transformer votre rituel café en un vrai moment de dégustation et de plaisir !
Sur réservation.
Atelier : Faire un meilleur café avec un MOF Torréfacteur – Valence en Gastronomie Festival
Découvrez le café de spécialité avec Paul Arnephy, Meilleur Ouvrier de France Torréfacteur et co-fondateur de Tribute Torréfaction.
