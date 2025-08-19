Festival, Visites

Atelier : Faire un meilleur café avec un MOF Torréfacteur – Valence en Gastronomie Festival

Découvrez le café de spécialité avec Paul Arnephy, Meilleur Ouvrier de France Torréfacteur et co-fondateur de Tribute Torréfaction.

Le 13/09/2025 14:00
Payant

Vous recevrez ses conseils avisés et ses recettes pour faire un meilleur café et transformer votre rituel café en un vrai moment de dégustation et de plaisir !
Sur réservation.