Atelier « Foire des Rencontres » – Bazar de Saint-Martin

Cette foire aura une durée d’à peu près une heure, et chaque petite forme artistique sera placée à différent lieux des différents villages (ce qui fera l’objet de repérages avec les « référents village »). Nous voulons cette année donner une dimension participative du public à cette foire, en créant des rencontres (fortuites ou mises en scène) et aussi une dimension contemplative le public assistant à des petites formes théâtrales, musicales. Pour sonner le début et la fin de la foire, nous aimerions une inauguration et une clôture collective.

Lors de cette première rencontre, nous vous proposerons nos idées, échangerons nos pensées et débuterons peut-être une écriture !

Les autres dates d’atelier seront communiquées ultérieurement.