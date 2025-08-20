Spectacle

Atelier graff’ – Viens participer à la création d’une fresque collective

Viens participer à la création d’une fresque collective sur le thème des fonds marins. L’artiste IEAone sera présent pour accompagner les jeunes de 12 à 18 ans durant toute la durée du projet.

Atelier graff’ – Viens participer à la création d’une fresque collective
Le 25/08/2025

10 rue du Serre Blanc 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux Tél. 04 75 96 78 78

Contacter par mail Site internet
Gratuit pour les visiteurs

Le souterrain reliant l’ancienne et la nouvelle école du Serre Blanc va bientôt rouvrir… Et pour lui redonner vie, la ville de Saint-Paul-Trois-Châteaux s’associe à l’artiste IEAOne et à l’association Mosaïc pour proposer aux jeunes de participer à la création d’une fresque collective autour du thème des fonds marins.
Chaque créneau accueille 6 jeunes différents. L’atelier est ouvert à tous, débutants ou passionnés !