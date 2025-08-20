Le souterrain reliant l’ancienne et la nouvelle école du Serre Blanc va bientôt rouvrir… Et pour lui redonner vie, la ville de Saint-Paul-Trois-Châteaux s’associe à l’artiste IEAOne et à l’association Mosaïc pour proposer aux jeunes de participer à la création d’une fresque collective autour du thème des fonds marins.
Chaque créneau accueille 6 jeunes différents. L’atelier est ouvert à tous, débutants ou passionnés !
Atelier graff’ – Viens participer à la création d’une fresque collective
Viens participer à la création d’une fresque collective sur le thème des fonds marins. L’artiste IEAone sera présent pour accompagner les jeunes de 12 à 18 ans durant toute la durée du projet.
10 rue du Serre Blanc 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux Tél. 04 75 96 78 78
