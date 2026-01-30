Atelier : L’alimentation alliée de la détox

Avec Karine Touralbe.
Réservation avant le 04 Février.

Atelier : L’alimentation alliée de la détox
Le 14/02/2026 10:00

3, rue des Ecoles 26300 Châteauneuf-sur-Isère Tél. 04 75 71 86 43

Contacter par mail Site internet
Payant