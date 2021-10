Atelier montage audio – Festival Micromusic

Micromusic c’est un temps fort autour des musiques électroniques et des arts numériques. Atelier débutant avec Audacity .

Audacity est un logiciel d’édition audio ainsi que d’enregistrement de sons numériques. Totalement gratuit, ce logiciel open-source est disponible pour Windows, MacOS, Linux et d’autres systèmes d’exploitation de type Unix. Audacity fut créé en 1999. C’est un des gratuiciel les plus téléchargé au monde, il permet de faire des enregistrement Audio multipiste, et appliquer des effets audio.