Atelier : « on ne mourra pas d’en parler » – Ensemble, préparons nos choix

Ateliers » on ne mourra pas d’en parler » de la mort aux funérailles, les étapes règlementaires, en lien avec la conférence Directives Anticipées et Dernières Volontés Pourquoi faire ? À quoi bon ? Comment les rédiger ?

Cet atelier aborde un sujet essentiel : de la mort aux funérailles, les étapes réglementaires

la rédaction des directives anticipées et des dernières volontés :

Pourquoi sont-elles importantes ?

Quel est leur champ d’application ?

Comment les rédiger de manière claire et efficace ?

Véritable outil pour respecter les droits et les souhaits de chacun, les directives anticipées sont également un excellent support pour engager le dialogue avec son entourage proche et les professionnels de santé.

Cette conférence se veut interactive et enrichissante, offrant un espace d’échange et de réflexion.

Elle sera suivie de deux sessions d’ateliers » on ne mourra pas d’en parler » le 13 et 16 octobre