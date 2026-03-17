Avec l’université terrestre, développons ce que Bruno Latour nommait des » compétences d’habitabilité « , par la pratique des arts, des sciences et du collectif. Laissons-nous convier par le Vivant.
Atelier – » Où atterrir, en dialogue avec le vivant «
L’objectif est l’émergence d’une culture terrestre, inspirée par la nature, et de nous déployer en regard de « ce qui nous émeut et nous meut »
Le 21/03/2026 09:30 Informations complémentaires
rue Kateb Yacin 26150 Die Tél. 06 65 76 24 33
Gratuit pour les visiteurs