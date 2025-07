Atelier Pizza par les fours Le Panyol – Valence en Gastronomie Festival

Lors d’un moment convivial, apprenez à préparer une pizza de saison originale et gourmande dans le four à bois Le Panyol.

Tout commence par un petit quizz rafraichissant. Puis les choses s’emballent.

Vous voilà revêtu d’un élégant tablier, et dans la main, vous sentez l’appel vibrant du pâton qui ne demande qu’à être façonné.

Certes, notre équipe vous prodigue ses conseils, mais c’est vous le chef, et vous avez envie d’offrir au monde une pizza sucrée cuite au four à bois, accompagnée de ses pêches rôties. Quelle bonne idée !

Vous façonnez, vous enfournez, c’est magnifique…

Et au moment de défourner, n’écoutant que votre inspiration, vous y déposez une boule de burrata, que vous accompagnez de son filet de crème balsamique. Et parce qu’on ne vous arrête plus, vous sublimez le tout de quelques feuilles de basilic !

Admirative, la foule vous couvre de lauriers et d’applaudissements. Modestement, tout en savourant votre chef d’oeuvre à pleine dent, vous leur dites que c’est pas si compliqué, et que ça tient à peu de choses le talent.

Elle est pas belle la vie ?

Sur réservation.