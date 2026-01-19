Atelier : « Prendre la parole en public »

Parce que l’aisance à l’oral n’est pas un don mais une compétence qui se cultive, j’ai le plaisir de vous inviter à nos futurs ateliers « Prendre la parole en public ».

L’objectif est simple : vous donner des outils concrets, issus des techniques de communication et du théâtre, pour que parler devant un groupe ne soit plus une épreuve, mais un plaisir.

Au programme de ces sessions :

? la gestion de votre voix : articulation, souffle, projection

? Le corps parle aussi : Travailler la posture, le regard et la détente corporelle

? L’impact de la voix : Trouver son rythme et son ton pour se faire entendre et captiver.

Vous trouverez tous les détails pratiques (dates, lieu et modalités) sur le tract ci-joint.

Que vous soyez de nature timide ou que vous souhaitiez simplement perfectionner votre impact, ces ateliers se déroulent dans une ambiance bienveillante et surtout très dynamique !

Les places sont limitées pour garantir une progression personnalisée à chaque participant. Ne tardez pas à réserver la vôtre !