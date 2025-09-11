Atelier spécial chocolats & vins – cité du chocolat

Apprenez à déguster Chocolats & Vins en compagnie d’un expert chocolat et d’un guide oenologue. Découvrez des accords subtils, gourmands et étonnants entre les grands crus de chocolats Valrhona et les vins de la Vallée du Rhône. Un atelier sous le signe de la découverte et de la dégustation pour devenir un » amateur éclairé « .
Programme : Dégustation de 6 chocolats emblématiques de l’univers Valrhona
? Découverte de 3 vins issus des terroirs de la Vallée du Rhône
? Initiation aux techniques de dégustation croisée pour identifier et comprendre les équilibres de saveurs