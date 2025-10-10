Atelier spectacle pour les seniors, leurs familles et tous les habitants, fabrication et pétrissage en musique avec conte théâtral autour de la transmission d’un savoir
A la fin tout le monde repart son pain
Atelier spectacle fabrication de pain
« L’âge de la vie » vous convie à un atelier-spectacle pour les seniors, leurs familles et tous les habitants.
Venez c’est gratuit ! et vous repartirez avec votre pain !
Rue du Grand Jardin 26170 Buis-les-Baronnies Tél. 04 75 28 07 34
