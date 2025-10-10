Spectacle

Atelier spectacle fabrication de pain

« L’âge de la vie » vous convie à un atelier-spectacle pour les seniors, leurs familles et tous les habitants.
Venez c’est gratuit ! et vous repartirez avec votre pain !

Atelier spectacle fabrication de pain
Le 05/11/2025 14:30

Rue du Grand Jardin 26170 Buis-les-Baronnies Tél. 04 75 28 07 34

Contacter par mail Site internet
Gratuit pour les visiteurs

Atelier spectacle pour les seniors, leurs familles et tous les habitants, fabrication et pétrissage en musique avec conte théâtral autour de la transmission d’un savoir
A la fin tout le monde repart son pain