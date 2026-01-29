Atelier travailler la transdisciplinarité

Animé par Gabrielle Weisbuch, Mohanad Aljaramani et Lucien Zerrad, cet atelier s’adresse aux artistes et professionnel·les du spectacle vivant, toutes disciplines confondues (musique, théâtre, danse, technique, etc.), ainsi qu’aux personnes amateurs engagées dans une pratique artistique.
À partir de l’expérience de création du spectacle Le Fou et de projets antérieurs, les artistes proposeront un temps de réflexion et de pratique autour des enjeux concrets du travail pluridisciplinaire :
comment dialoguer entre disciplines, partager des repères communs, construire un processus de création collective et renforcer le propos artistique par le croisement des pratiques.