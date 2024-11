Ateliers cyanotypes et visites guidÃ©es au MusÃ©e d’Art Contemporain

Pour les vacances de Noël, visites guidées et ateliers cyanotype ou comment faire une photographie sans appareil.

le lundi 30 décembre à 14h et le vendredi 3 janvier à 10h pour une durée de 1h30. Tout public : 20 personnes par groupe maximum – adultes et enfants.

Sur réservation : visite.musees@montelimar.fr

Renseignements au : 04 75 00 25 45

Dernières visites guidées :

-le vendredi 3 janvier à 16h

-le lundi 6 janvier à 14h et à 16h

Voyagez dans l’exposition PLAY PLAY PLAY autour de l’oeuvre du photographe William Klein à travers les 11 salles du musée et les 250 photographies, films et documents. Les médiateurs vous feront découvrir un artiste hors norme au regard unique et engagé.

Ouverture exceptionnelle pour le dernier jour de l’exposition le lundi 6 janvier 2025 de 10h à 18h.