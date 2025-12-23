Les participant.e.s coupent et cousent eux-même leurs costumes sous la direction de la styliste Haiyan Ying, qui aura créé les patrons, et avec l’aide des élèves des cours de stylisme donnés par Haiyan Ying. Le tissu pour le costume sera soit apporté par le participant, soit fourni par Allure Chine au prix de 50 euros.
Ateliers de création de costumes – Allure Chine – Carnaval de Romans 2026
Dans le cadre du Carnaval 2026, Allure Chine organise des ateliers de confection de costumes, ouvert à tous à partir de 14 ans.
place du Chapitre 26100 Romans-sur-Isère