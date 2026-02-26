Venez découvrir le fonctionnement de cette crèche à travers le contact avec ceux qui y travaillent.
Conférence
Ateliers enfant Comme au cirque! – Semaine nationale de la petite enfance
Dans le cadre de la semaine nationale de la petite enfance, des ateliers cirque sont mit en place avec la compagnie Cirque à Roulettes!
Des temps d’échanges avec les professionnels de la crèche « Les Petits Pas » sont proposés.
Le 17/03/2026 09:00 Informations complémentaires
25 chemin des Aumones de la Mûre 26750 Saint-Paul-lès-Romans Tél. 04 75 81 30 30
Gratuit pour les visiteurs