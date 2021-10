Ateliers : Journée dépistage des maladies chroniques adultes et jeunes – 100 ans de santé publique à Valence

Plus une maladie chronique est dépistée tôt, plus la prise en charge est efficace.

Plusieurs partenaires

se mobilisent et vous proposent des dépistages et

des échanges avec des malades experts de leurs maladies

et des professionnels de santé pour vous apporter

des informations afin de mieux vivre avec la maladie…:

? Quiz autour de la santé et découvrez les programmes d’éducation thérapeutique et leurs activités.

? Dépistages de l’insuffisance rénale et du diabète

? Informations sur le dépistage organisé des cancers

du sein, du colon ou du col de l’utérus

? Tests visuels ou auditifs