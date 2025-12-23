Festival

Ateliers lanternes et éventails en papier – Allure Chine – Carnaval de Romans 2026

Dans le cadre du Carnaval 2026, Allure Chine organise des ateliers de confection de lanternes en papier, ouvert à tous à partir de 10 ans, en groupes inter-âges: parents, grands-parents, enfants…

Le 07/01/2026

place du Chapitre 26100 Romans-sur-Isère

Gratuit pour les visiteurs

Tous peuvent participer, le matériel nécessaire sera fourni :
– fabrication de lanternes et de décoration de bannières,
– calligraphie chinoise sur éventails.