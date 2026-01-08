Jeudi 19 mars : Couleurs et abstraction – inspiration Sonia Delaunay – La danse des couleurs.
Samedi 21 mars : Portraits – inspiration Frida Kahlo – La peinture, miroir de l’âme.
Ces ateliers proposent un moment convivial mêlant découverte culturelle, créativité et partage, où chaque participant repart
avec sa propre réalisation. Après une présentation inspirante du parcours et de l’audace des artistes mis en lumière, les participants
sont invités à pratiquer eux mêmes l’art en esquissant puis en peignant, dans un esprit de liberté et d’expression personnelle.
Public adultes ? Accès PMR. Durée 2h30 sur inscription, nombre de places limités.
Ateliers peinture
Deux ateliers sont proposés par Marie Salomé LE GUÉHENNEC, artiste plasticienne, sur Pierrelatte.
Bd Albert Einstein 26700 Pierrelatte Tél. 04 75 98 54 58
