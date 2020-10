Ateliers – vacances de la Toussaint

Rendez-vous animalier : Découvrez les secrets des reptiles et plus particulièrement des oiseaux tropicaux ou des crocodiles en compagnie d’un guide.

Animation Tortues, animation oiseaux, animation » Animaux Meurtriers » …Trouille et Citrouilles : Les enfants vont pouvoir cuisiner des citrouilles pour les tortues géantes… qu’elles vont les dévorer !

Conte » L’Alligator et le fantôme » : Avec la conteuse Céline, vivez des histoires incroyables sur les reptiles !

Réalité Virtuelle : Vivez une expérience unique de réalité virtuelle qui vous transportera aux 4 coins du monde à la découverte des richesses de la faune et de la flore ! A partir de 5 ans et sur réservation.

L’Apéro Crocos : Les mercredis 21 et 28 octobre à 17h, après la fermeture, vous serez accueillis avec un apéritif tropical. Un soigneur-animalier vous expliquera ensuite les secrets du comportement des crocodiles puis, vous assisterez au nourrissage nocturne de ces derniers.

Le Réveil de la Réserve : Les jeudis 22 et 29 octobre à 9h, vous serez accueillis avec une collation exotique dans notre Réserve Tropicale. Un soigneur-animalier vous invitera ensuite à contempler le réveil de la faune lors d’une visite guidée : petit déjeuner des oiseaux et des poissons exotiques, sortie matinale des boas, sans oublier la douche des iguanes… Vous pourrez ensuite poursuivre librement votre visite du parc.

Entrée gratuite pour les enfants déguisés le samedi 31 octobre, pour 1 adulte payant au minimum.