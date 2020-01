Atlas de la Biodiversité Communale de Dieulefit (ABC-D)

Notre commune agit déjà en faveur de la biodiversité. Grâce à l’impulsion de tous, elle a adopté plusieurs mesures comme la proscription des produits phytosanitaires, la gestion de ses espaces naturels comme les Vitrouillères et la montagne de St Maurice ainsi que des actions ponctuelles comme la pose de nichoirs et l’acquisition de 7 ruches et ruchers, entre autres. Il est nécessaire d’élargir notre connaissance écologique à l’ensemble du territoire. Connaître la biodiversité, c’est pouvoir agir pour la protéger et la valoriser à partir d’un diagnostic précis des enjeux, c’est ce que permet un tel Atlas.

Un ABC pour une reconnexion des habitants avec leur territoire. Nombreux sont ceux qui ne connaissent pas les enjeux et la richesse écologique de la commune. Connaître les habitats, les espèces faunistiques et floristiques, les trames vertes et bleues est une richesse et permet de mieux envisager l’évolution de la commune, avec à l’appui de données réelles du terrain.

L’ABC ne se substitue à aucune obligation réglementaire en matière de biodiversité. Il s’agit d’une démarche volontaire, d’un outil de décision qui permet d’acquérir une connaissance de la biodiversité d’un territoire.

» … L’ABC est non seulement un outil favorisant l’intégration de la biodiversité dans la gestion du territoire, mais il permet de (re)découvrir la diversité naturelle qui nous entoure. Par habitude, nous ne faisons plus attention a? la rivière que l’on traverse et aux paysages que l’on voit. L’Atlas est un grand angle formidable de la richesse écologique du territoire, nous renvoyant toute la beauté et la singularité de la nature que nous croisons tous les jours… les habitants ont pris conscience des richesses naturelles que recèle leur territoire… » Marie-Josée DUBOIS, maire de Buire-au-Bois (220 hab.)

Objectifs :

? Apporter une information naturaliste suffisamment complète et cartographiée, qui permet une intégration des enjeux de la biodiversité dans les choix des décideurs par une traduction possible de cette connaissance dans les politiques publiques d’aménagement du territoire ;

? Favoriser la compréhension et l’appropriation de ces enjeux par les habitants, les élus et les acteurs locaux (agriculteurs, entreprises, associations, etc.) ;

? Impliquer les acteurs locaux pour améliorer, en concertation, la gestion des espaces publics, voire privés.

? Identifier les trames vertes et bleues du territoire. S’assurer de leur état et des enjeux de celles-ci.