De jolies fleurs lumineuses pour un tableau plein de couleurs, un émerveillement! Une déambulation écologique et bucolique: fleurs et costumes lumineux.

Programmation Jeudi 8:

10h30 et 18h – » Les 6 maisons de Lulu Baluchon » Cie Carlota Tralala, Foyer de J.J Coupon

14h30 concours de pétanque, allée des platanes

21h30: Atypique groove the flower power (batucada et danseuses)

*pendant toute la durée de la fête: manèges et stands forains sur allée des platanes