« Au bout du doigt ». Conte théâtral à la Locomotive

Conte théâtral. Récit de vie paysan lumineux., poétique, tendre, et bourré d’humanité.

Le 09/11/2025 17:00

rue de la gare 26340 Saillans Tél. 06 41 01 44 80

Payant

Goûter et bar sur place.