Au bout du monde

A 14h15 : La Réussite de Thérèse Bosc: .Trouver extraordinaire ce qui ne semble pas l’être, tordre les lieux communs comme on tordrait une paire de chaussettes, dévoiler une émotion enfouie, l’étendre au grand jour..A 16h15 : J’aurais voulu être un pot de fleurs du Collectif Xanadou:.Du sang, de la sueur, une vierge en plastique, des sabots en moumoute et un suicidaire en péril : bienvenue dans la chambre de bonne de Michel et son Cafard nihiliste..

A 18h15 Fragile de la Compagnie Kumulus:.Fragile, à l’écoute des bruits du Monde, donne le spectacle de notre humanité. Une déambulation musicale, visuelle, ponctuée de poésies sonores, traversant la ville comme un grand cri artistique.

Jauge limitée / Réservation conseillée

Foodtruck à partir de 20h : pizzas, salades et gâteaux de Marie et Cyril.

Buvette, vente de gâteaux et de crêpes dans l’après-midi au profit de l’APE.

Parking : le st-jean accessible jusqu’à 17h30 (haut du village). pensez co-voiturage