Au coeur de la foret . Projection et conférence.

8h30 – Projection de l’épisode Forêt, série de Arte France sauvage, avec le réalisateur A.Viatte

18h – Conférence Quelle sauvegarde des forêts pour les enfants de Dieulefit et leurs familles ?

Regards croisés, avec J-F Julliard (DG Greenpeace France) et P. Meirieu (pédagogue, auteur). 1ère partie, vidéo des sorties en forêt du Juncher.

20h – Soirée festive : spectacle et concert