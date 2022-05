Au Poney Fringant – In Poupoune We Trust

La POUPOUNE est une cérémonie civilement sauvage, si vilement douce, primitive et moderne. C’est un rituel électrique de nulle-part et de partout, un tribalisme occidental et accidentel d’aujourd’hui. Les inspirations musicales du Maghreb, de la Réunion, d’Amérique latine et autres sont ici trempées dans l’acide, plongées au freezer et ça fera un escargot tout nouveau ou un champignon éclectique.