Aubade musicale – Célébration des 60 ans du CMI

1962-2022 : LE CMI A 60 ANS?

Le Centre Musical International Jean-Sébastien Bach est né le 14 avril 1962, de l’idée – après les affres de la seconde guerre mondiale – que la musique de J.S. Bach constituait une excellente base pour » créer une ouverture vers une Culture sans frontière » (Dr Henri Lémonon).

C’est ainsi, qu’en lien avec la Maison des Jeunes et de la Culture de Saint-Donat, créée également en 1962, furent organisées, à partir de 1963, les Rencontres internationales de jeunes musiciens.

MJC et CMI J.S. Bach célébreront ensemble cet anniversaire, en synergie avec l’association du Patrimoine de l’Herbasse et l’ANACR, à travers plusieurs manifestations culturelles organisées sur le thème de la Résistance : résister à tout ce qui nous éloigne des valeurs partagées, fédératrices et sources de vie.