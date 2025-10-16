Déjà accueillie avec Dispak Dispac’h, Patricia Allio poursuit ici son exploration d’un théâtre documentaire profondément incarné, où l’intime devient un levier pour interroger le politique.
A l’entrée de l’Espace des collines, venez découvrir avant le spectacle l’exposition sonore et visuelle » Nos intérieurs « , regroupant le portrait de séniors du territoire, réalisé par Katia
Aluze, comédienne et chanteuse, Valérie Caudrillier animatrice radio et Jérémie Bonamant, carnettiste
Autoportrait à ma grand-mère
Pendant des années, Patricia Allio a enregistré ses conversations avec sa grand-mère. Elle met en scène ces moments d’intimité partagée à travers un monologue où le portrait de l’aïeule dessine en creux celui de l’artiste. Réservation recommandée.
Espace des collines 26260 Saint-Donat-sur-l'Herbasse Tél. 04 75 45 12 36
