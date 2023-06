Autour des commémorations

Vendredi 21

Matin : commémorations officielles à Vassieux

>15h30 : visite Autour d’objets

>17h : causerie (avec projection) Diane Samuel-Gavat et Bruno Poggi-Aklil, Le >Don Suisse et la reconstruction du Vercors : genèse et histoire (1944-1948). >Suivi d’un apéritif helvétique.

Durant tout le week-end

>Exposition vivante en plein air avec les associations Dissidence 44 et ERRA. >Camps de maquisards, parachutage, armement. Communications clandestines, codage et atelier télégraphique. Parcours de résistantes. Jouets de guerre. Le don suisse dans le Vercors 1944-1948.

Samedi 22

>11h : visite guidée expo Liebe Résistance

>13h45 : causerie Anaïs Tochon, Visibilisation des femmes résistantes en Isère (1944-2022)

>14h30 : causerie Maurice Bleicher, Parcours de femmes résistantes dans le Vercors

>15h30 : causerie Didier Clarençon, Les opératrices radios de la Résistance

>17h : Projection Das Kind, de Yonathan Levy, 2013, 1h33

Voyage à travers l’Europe d’Irma 97 ans et son fils à la découverte de son passé de résistante. En présence d’un des fils d’Irma.

>20h : La ligne de démarcation, de Claude Chabrol, 1966,

La Résistance s’organise dans un village coupé par la ligne de démarcation.

Dimanche 23

>11h : causerie (avec projection) de Diane Samuel-Gavat et Bruno Poggi-Aklil, Le Don Suisse et la reconstruction du Vercors : genèse et histoire (1944-1948).

>14h : causerie Emmanuel Fenouil, Résistance allemande et enjeux mémoriels en Allemagne après-guerre à partir des collections du musée

>15h : rencontres exceptionnelles, Hans Teutsch soldat allemand héroïque dans le Vercors.

Juillet 1944, Hans Teutsch participe aux combats du Vercors dans l’armée allemande et témoigne de courage et d’humanité à l’endroit de jeunes de Marignac-en-Diois réquisitionnés par la Wehrmacht. Il les protège et les aide à s’enfuir. 79 ans plus tard, les descendants d’Hans Teutsch et de ces jeunes Diois se retrouvent pour témoigner des liens forts qui unissent leurs familles depuis lors.

>16h30 : spectacle Yvonne Oddon l’école du Far West proposé par Véronique Joly et le théâtre des Apatrides. Spectacle immersif, librement inspiré de la vie d’Yvonne Oddon, résistante. En lien avec l’exposition Liebe Résistance.