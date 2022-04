Azar trio musique traditionnelles arabes et le jazz

Azar Trio développe un univers musical poétique et intimiste dans lequel les mélodies traditionnelles dialoguent avec la modernité.

Les trois musiciens se rencontrent en 2018 autour d’une passion commune pour les musiques traditionnelles arabes et le jazz. Ils proposent un répertoire mêlant mélodies traditionnelles arabes et compositions plus modernes dans lequel une grande place est laissée à l’improvisation.