Bach Père et Fils – Saison 2021 du Festival Bach

L’ensemble propose une mise en regard des sonates de Jean-Sébastien et de Carl Philipp Emmanuel composées pour la flûte traversière et le clavecin. Elle met en évidence la diversité et la singularité des styles de chacun. Le père, génie inégalé du baroque allemand, Carl Philipp Emanuel maître du style Sturm und Drang, qui influencera un certain Haydn. La famille Bach joue un rôle essentiel dans l’évolution stylistique de la musique au cours du 18e siècle.

Les Galants Caprices :

Patrick Rudant, flûte

Virginie Pillot, clavecin