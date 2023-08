BACH, Six Suites

Et à en croire les récentes recherches tout porterait à croire que Jean-Sebastien Bach à écrit ces fameuses suites BWV 1007-1011 pour l’instrument qui constituait ce troisième pupitre de 4 très grands altos appelés aussi viola da spalla ,accordés comme un violoncelle ,se tenant sur l’épaule, maintenu aussi grâce à une ficelle ou une lanière autour du cou, pour moins se fatiguer.

Ajoutant une cinquieme corde mi aiguë,Bach ecrit la 6eme et dernière suite BWV 1012, pour un autre très grand alto, instrument plus rare, à 5 cordes donc, appelé Viola Pomposa.

Il paraît alors souhaitable quand ces suites sont jouées une octave au dessus ,a l’alto,que soit rajoutée une cinquieme corde mi aiguë pour la sixième suite.

Pour cet enregistrement c’est ce qui a été choisi ;l’instrument fabriqué en 1995 par le luthier Friedrich Alber permets de jouer cette suite dans sa version d’origine ,une octave au dessus.

Signalons que cet instrument est aussi le « Grand viola » pour lequel Nicolo Paganini écrit un peu plus tard un concerto avec orchestre intitulé » Sonata per la grand viola ».

Cet alto- violon ,s’est appelé aussi quinton,contraviola… et est beaucoup utilisé depuis longtemps par les jazzmen ,construit dans des tailles variables entre celle d’un violon ou d’un grand alto.

Pierre-Henri Xuereb a été formé au CNSM de Paris où il obtient un Premier prix à l’âge de 16 ans dans la classe de Serge Collot.

À 19 ans, il est le plus jeune membre de l’Ensemble Intercontemporain à Paris où il travaille avec Pierre Boulez, Luciano Berio, Karlheinz Stockhausen, Daniel Barenboim, Claudio Abbado.

Il a travaillé avec Walter Trampler, Yehudi Menuhin, Joseph Gingold et a été l’un des derniers élèves de William Primrose.

Il a réalisé plus de 70 CDs pour les maisons de disque Deutsche Gramophon, Harmonia Mundi, Talent, Adda, Harpandco, Timpani…. Grand prix du disque de l’Académie Charles Cros pour l’intégrale Arthur Honegger.

Ses tournées de concerts l’ont amené dans les plus grandes salles du monde : Wigmore Hall, Théâtre des Champs-Elysées, Lincoln Center, Salle Gaveau…?Invité des grands festivals de musique de chambre (Prades, Kuhmo, Cheltenham…), il est le dédicataire de nombreuses oeuvres pour alto, dont le Concerto pour Alto de Vladimir Cosma qu’il a créé et enregistré sous la direction du compositeur avec l’Orchestre de Turin, plusieurs oeuvres de Philippe Hersant, et des oeuvres pour alto seul ou viole d’amour d’Alessandro Solbiati, Giuliano d’Angiolini, Klaus Huber….

Il est professeur d’alto au CNSM de Paris ainsi qu’au Conservatoire Royal de Musique de Liège. L’IMEP à Namur.(alto et Viole d’amour, classe qu’il a créé suite à la découverte et restauration d’instruments anciens découvert au Conservatoire de Liège)

?Il donne de nombreuses masterclasses (Domaine Forget, Université Laval, Banff Centre, Musicalp, Saint- Dizier, Brescia, Lasalle, Montpellier, Marseille, Yale University, New England Conservatory, Indiana University, Kyoto Academy…)?Il a joué en soliste avec l’Orchestre Symphonique de Tel Aviv, l’Israel Sinfonietta, l’Ensemble Instrumental de France, l’Orchestre Provence-Alpes Côte-d’Azur, l’Ensemble Intercontemporain, Victoria Symphony, Malta Philharmonic, l’Ensemble Contrechamps (Genève), l’Orchestre Philharmonique de Caracas…

Ses partenaires privilégiés en musique de chambre sont Dejan Bogdanovich, Emmanuelle Bertrand, Bruno Rigutto, Hélène Dautry, Vincent Beer-Demander, Patrick Gallois, Fabrice Pierre, Gregory Daltin, Yehuda Hanani, Stephane Demay, Jean-Claude Vanden Eynden, Clément Holvoet, ….

Il a aussi dirigé l’Orchestre de chambre de Caracas et l’Orchestre Dusan Skovran de Belgrade.

