La Backyard 7 arrive à Valence pour une journée sportive et solidaire. Inspirée du concept des courses américaines « Backyard », cette épreuve invite les participants à se dépasser tout en soutenant une cause essentielle : la lutte contre la cancer.

Accessible à tous, cet évènement combine défi personnel, convivialité et engagement.

Organisée au Parc Jean Perdrix à Valence, la Backyard 7 propose un format original et dynamique. Le principe est simple : les participants doivent réaliser 7 boucles de 4,56 km, avec un départ toutes les 40 minutes.

Chaque boucle doit être réalisée dans le temps imparti pour pouvoir prendre le départ de la suivante. Ce format permet à chacun de gérer son effort à son rythme, dans une ambiance à la fois sportive et conviviale. Le défi peut être relevé en solo, entre amis, ou en famille, que l’on soit coureur expérimenté ou amateur.

L’intégralité des bénéfices sera reversée à La Ligue contre le cancer, renforçant la dimension solidaire de l’évènement.

Rejoignez l’aventure et venez vous mesurer à ce défi du « dernier Homme debout ». Que votre objectif soit de repousser vos limites, de partager un moment fort ou simplement de courir pour une cause qui compte, votre présence fera la différence. Chaque boucle est une victoire, chaque pas est un engagement.