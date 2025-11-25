Concert, Spectacle

Badjoule, concert conté

Badjoule vient de la Lune : il est arrivé sur Terre un jour d’automne en 1982. Profession: Rêveur professionnel.

Le 16/01/2026 20:30

13 rue du Clair Vivre 26100 Romans-sur-Isère Tél. 09 53 29 67 84

Payant

Avec son accordéon, il vit des aventures intérieures en jouant des musiques du Monde imaginaire, mais sans jamais oser sortir de sa chambre.
De l’enfance à aujourd’hui, il a fini par venir jusqu’à nous pour trouver sa place sur cette planète.