Avec son accordéon, il vit des aventures intérieures en jouant des musiques du Monde imaginaire, mais sans jamais oser sortir de sa chambre.
De l’enfance à aujourd’hui, il a fini par venir jusqu’à nous pour trouver sa place sur cette planète.
Badjoule, concert conté
Badjoule vient de la Lune : il est arrivé sur Terre un jour d’automne en 1982. Profession: Rêveur professionnel.
13 rue du Clair Vivre 26100 Romans-sur-Isère Tél. 09 53 29 67 84
