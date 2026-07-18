Cherchant à accorder deux styles distincts qui a priori ne s’y prêtent pas et associant instruments réels et électro, Baïkal et La Coinchette s’inspirent des cultures Tzigane des Balkans pour un live festif et sans détours, pouvant aussi bien être un moment de fête qu’une tribune pour les causes qui leur sont chères. De ce mélange ressort un rap à mi-chemin entre le bitume de Villeurbanne et les plaines du Kosovo.
Concert
Baïkal et LGS
Trap des Balkans, Hip-Hop conscient sur mélodies tziganes. Orkestar de grosses baffles, taraf aux textes engagés.
Le 30/07/2026 17:00 Informations complémentaires
27 Quai André Reynier 26400 Crest
Gratuit pour les visiteurs