Concert

Baïkal et LGS

Trap des Balkans, Hip-Hop conscient sur mélodies tziganes. Orkestar de grosses baffles, taraf aux textes engagés.

Baïkal et LGS
Le 30/07/2026 17:00

27 Quai André Reynier 26400 Crest

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Gratuit pour les visiteurs

Cherchant à accorder deux styles distincts qui a priori ne s’y prêtent pas et associant instruments réels et électro, Baïkal et La Coinchette s’inspirent des cultures Tzigane des Balkans pour un live festif et sans détours, pouvant aussi bien être un moment de fête qu’une tribune pour les causes qui leur sont chères. De ce mélange ressort un rap à mi-chemin entre le bitume de Villeurbanne et les plaines du Kosovo.