Le Bal Brasil Popular est la réunion de différentes formes d’art composant la culture brésilienne.

Le festival, qui aura lieu à Recoubeau-Jansac, commune du Diois – Drôme, est né dans un souci de répondre honnêtement à l’intérêt croissant pour la culture brésilienne et la pratique de sa musique dans le Diois et en France.

En accueillant des artistes référents venus du Brésil et des quatre coins de France, en proposant une cuisine traditionnelle, en réalisant des stages d’art plastique, de musique et danse, le Bal Brasil Popular propose une vraie immersion dans le folklore de ce pays.

Pour une meilleure compréhension de ce projet, Diferrance a interviewé des chercheurs, des ethnomusicologues, des artistes, des professeurs, des acteurs et actrices de la culture brésilienne et des agents de la vie locale du Diois pour créer » BalueêÊ « , une émission radio et un podcast diffusé par RDWA (radio locale), sur youtube et sur les réseaux sociaux. Les interviews ont été faites au Brésil et en France entre janvier et mai 2022 et seront diffusées tous les mardis à 18h à partir du 17 Mai jusqu’à 9 août de cette même année.

Les émissions radios, les trois évènements de l’été (4 juin, 2 juillet et 6 août) et toutes les productions autour du Bal Brasil Popular vont donner lumière à un documentaire homonyme à la fin de l’année 2022.

Ouvrir les yeux sur les cultures du monde est un moyen d’être attentif à notre propre environnement. Les moments de loisirs sont aussi les moments de rencontres publiques capables de nourrir des discussions sociales nécessaires qui populaire basée sur le partage et l’entraide.

Notre point de départ est d’être en lien avec plusieurs organismes de la vie quotidienne du Diois afin d’entendre les demandes spécifiques de chacun d’eux et ainsi construire ensemble notre société.

Venez tisser les liens culturels qui nous rassemblent, cet été, au Tas de fumier !