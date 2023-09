Bal d’Automne du Cause Toujours

Comme à chaque changement de saison, le café associatif et espace de vie sociale » Le Cause Toujours » organise une soirée Bal-Concert. Un moment convivial et festif qui amène culture et musique au sein de l’espace public, sous la Halle Saint Jean en plein coeur de Valence.

Au programme de cette édition de l’Automne, un voyage musical vers l’Est :

RDV à partir de 18h pour retrouver l’Espace associatif, la Buvette, de quoi grignoter…

Puis à 18h30, DJ Doudou Frisouille viendra progressivement chauffer l’ambiance avec sa sélection musicale.

Nous accueillerons ensuite dès 20h30 le trio » Kostana « . Un accordéon bulgare, un saxophone free et une darbouka turque se connectent le temps d’un concert incendiaire aux couleurs chatoyantes. Mélangeant le répertoire des pays des Balkans avec le langage du jazz et les rythmes du turbo-folk macédonien, les musiciens débordent de leurs frontières et embrasent l’air ambiant. Car l’air de liberté que l’on sent dans ce qu’ils partagent avec générosité, c’est cette envie d’improvisation, d’ouverture et de prise de risques, faisant de chaque concert une aventure, une histoire unique.

Pour finir, dès 22h, nous retrouverons DJ Doudou Frisouille pour endiabler le dance floor jusqu’à minuit.

L’entrée est libre, les concerts sont proposés à prix libre.